x x

SARONNO – La primavera è ormai arrivata ma con i prossimi giorni di pioggia e di temperature in discesa c’è preoccupazione per l’asilo nido Candia dove negli ultimi mesi ci sono stati problemi sui caloriferi. Il problema, secondo quanto trapela da genitori e insegnanti, si ripropone dal mese di gennaio. Il mite inverno di quest’anno ha aiutato a gestire la situazione che negli ultimi tempi è peggiorata con perdite d’acqua.

Del problema è stata informata anche l’istituzione Zerbi che gestisce le scuole dell’infanzia e i nidi comunali. Ora la preoccupazione è garantire una temperatura adatta all’attività dei piccoli nei prossimi giorni che si annunciano di pioggia e freddo e poi ovviamente realizzare un intervento risolutivo del problema magari approfittando della pausa estiva. Al momento l’Amministrazione non ha ancora reso noto il problema e come sarà affrontato.

Del resto l’agosto scorso Saronno ha ottenuto, tramite un bando del Miur, 1,2 milioni di euro per la scuola dell’infanzia Collodi e 1,1 milioni di euro per l’asilo nido Marcello Candia. Nel progetto è previsto proprio la messa in sicurezza, la riqualificazione delle scuole a partire dall’impianto termico, nuovi serramenti e un nuova copertura dell’edificio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn