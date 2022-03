x x

SARONNO – “Ci auguriamo che la commissione d’inchiesta sia istituita in pieno spirito collaborativo, con la massima trasparenza e volontà di fare chiarezza su questo complesso iter amministrativo che, per ora, non garantisce al popoloso quartiere Prealpi la certezza di avere in tempi brevi una nuova struttura scolastica”.

Si conclude così la nota di Raffaele Fagioli capogruppo del Pd in merito alla commissione d’inchiesta relativa alla perdita del finanziamento per la riqualificazione della scuola Rodari. Un tema delicato su cui l’Amministrazione e anche la maggioranza si giocano la credibilità e anche la promessa di essere il più trasparenti possibili su una vicenda che diventata poi fulcro di diversi cambiamenti nella politica cittadina.

Ecco il testo integrale della nota di Raffaele Fagioli

Approda in consiglio comunale la delibera istitutiva della commissione d’inchiesta sulla nuova scuola Rodari.

Nella prima metà del 2018 il Comune di Saronno predispose un progetto per la realizzazione della nuova scuola Rodari. L’amministrazione partecipò ad un bando ministeriale aggiudicandosi, a marzo del 2020, un finanziamento di 4 milioni di euro a fronte di un investimento di 1 milione di euro con un mutuo comunale.

Unico vincolo per aggiudicarsi i fondi di aggiudicare i lavori entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di assegnazione e pertanto entro e non oltre il 5 novembre 2021.

A settembre 2020 l’amministrazione avviò la gara d’appalto per la redazione del progetto definitivo per la realizzazione del plesso scolastico denominato “nuova scuola primaria Rodari”.

L’amministrazione Airoldi, ritenuto opportuno proseguire il processo amministrativo già in itinere, affidò i lavori per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la nuova scuola tanto che il 5 marzo 2021 fu affidata la realizzazione del progetto a RTP TECO+ Studio Tecnico Associato con sede in Bologna.

Non sappiamo cosa sia accaduto tra marzo 2021 ed il fatidico 5 novembre 2021, ma la notizia della perdita del finanziamento ha iniziato a circolare ad inizio dicembre 2021. Il comune ha avanzato due istanze di proroga per tentare di mantenere il finanziamento, ma ad oggi pare che il Miur abbia sancito la revoca del finanziamento.

