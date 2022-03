x x

SOLARO – Comincia la distribuzione annuale dei sacchetti della raccolta differenziata, poche ma sostanziali le novità: con l’introduzione del contenitore per la raccolta della frazione del secco dotato di Rfid (microchip), saranno consegnati cinque sacchetti in più per la plastica (in totale saranno 30 per ogni utenza), mentre non saranno più consegnati i sacchetti per l’umido.

Come indicato anche sul calendario ecologico, per l’umido si potranno utilizzare i sacchetti indicati a pagina 4 della “Guida pratica per la raccolta differenziata dei rifiuti” distribuita insieme al bidoncino dell’indifferenziato. Si tratta di sacchetti in materiale biodegradabile compresi i sacchetti di carta, facilmente reperibili.

Il calendario è disponibile nell’immagine in allegato, le consegne si svolgeranno quartiere per quartiere in quattro punti diversi, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:

– centro culturale di Cascina Emanuela il 2 aprile per i residenti nella contrada;

– comitato di quartiere San Pietro-Carlo Porta 7, 8 e 9 aprile per i residenti di San Pietro, Cascina Livia e Lassè;

– centro anziani del Villaggio Brollo 14 e 15 aprile per i residenti delle contrade lepre, riccio e volpe;

– sala blu del Municipio in via Mazzini 21, 22, 23, 28, 29, 30 aprile per i residenti di Biraga, La Costa, Madunina e Quadrun.

Per il ritiro è necessario essere in regola con i pagamenti Tari; può ritirare la fornitura un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia munito del proprio documento d’identità e della tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza. È possibile ritirare in delega con l’esibizione della tessera sanitaria di un’altra utenza Tari.

30032022