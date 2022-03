x x

CARONNO PERTUSELLA – Con un guizzo di Rocco a metà secondo tempo, la Caronnese – mercoledì pomeriggio nel turno infrasettimanale di serie D – coglie il secondo successo consecutivo e torna a sorridere al Comunale. Battuto di misura il Chieri (1-0), allungando in maniera decisa sulla zona playout. I rossoblù sono ora a metà classifica, graduatoria che resta però molto corta e quindi la situazione comunque non consente distrazioni.

La cronaca – Dopo il calcio d’inizio battuto dalla piccola Noemi, giocatrice della nostra Scuola Calcio, la punizione di Santi (con tanto di nuova capigliatura) è il primo squillo del match. Più incisivo lo spunto di Foglia che, partendo largo a sinistra, rientra sul destro e impegna Angelina in una parata importante. Nella Caronnese è Santi il terminale offensivo, ma il numero nove prima fatica a inquadrare la porta, poi spara sul portiere del Chieri dopo una bella iniziativa di Rocco. Il Chieri replica sempre appoggiandosi a Foglia, che cerca Ponsat con un bel pallone in area di rigore ma il centravanti piemontese non arriva. Nel finale, su calcio di punizione, Arpino cerca con la sponda un compagno in area di rigore ma la difesa del Chieri libera e il primo tempo si chiude senza reti.

Ripresa con il Chieri che sembra avere più piglio, servono le parate di Angelina su Ponsat (doppia occasione) per mantenere inviolata la porta rossoblù. Passato lo spavento, la Caronnese passa in vantaggio: minuto 18, la caparbietà di Rocco in area di rigore viene premiata, il numero undici vince due rimpalli in area di rigore ed è freddo solo davanti a Edo sbloccando la partita. Gol numero 5 in campionato e dedica rivolta a Federico Corno, che assiste in stampelle alla vittoria dei compagni. Il gol rinvigorisce la Caronnese, vicina al raddoppio con il colpo di testa di Zeroli, ma al tempo stesso anche il Chieri prova a raddrizzare il match con gli spunti di Corsini, abile a creare la superiorità numerica sugli esterni ma la difesa della Caronnese fa buona guardia. C’è da soffrire (sei minuti di recupero), ma alla fine i rossoblù si prendono tre punti meritati e importantissimi.

Caronnese–Chieri 1-0

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Zeroli, Arpino, Cosentino; Coghetto (11’ st Diatta), Putzolu, Vernocchi, F. Esposito (41’ st Cretti), De Lucca; Rocco (35’ st Folla), Santi (20’ st R. Esposito). A disp.: Ansaldi, Galletti, Lazzaroni, Sardo, Panicucci. All. Scalise.

CHIERI (4-3-3): Edo; Calò, Conrotto, Benedetto, Ciccone; Balan (35’ st D’Ippolito), D’Iglio, Pautassi; Poppa (11’ st Corsini), Ponsat, Foglia (28’ st Varvelli). A disp.: Gragnoli, Fioccardi, Ferrando, Renolfi, Modesti, Bove. All. Didu.

Arbitro: Moretti di Firenze.

Marcatore: 19’ st Rocco.

Note – giornata coperta, terreno in erba sintetica. Spettatori 50 circa. Ammoniti: Conrotto, Putzolu, Ciccone, Ponsat, Cosentino, Santi, Didu, D’Iglio, Corsini. Angoli 5-7. Recupero 1’, 6’.

(foto: alcune fasi del match)

30032022