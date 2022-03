x x

RESCALDINA – “Apprendo con soddisfazione che una famiglia ucraina, composta da 6 persone tra cui 4 minori, sarà trasferita a Rescaldina all’interno di un bene confiscato alla criminalità e ristrutturato con fondi di Regione Lombardia”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato commentando la notizia del trasferimento disposto dalla Prefettura di Milano.

“L’appello nostro e di Anci, l’Associazione dei Comuni – aggiunge – è stato accolto”. “Nei prossimi giorni a Magnago nel Milanese – ricorda De Corato che detiene anche la delega ai beni confiscati alla mafia – altri 4 appartamenti, anch’essi ristrutturati con fondi di Regione Lombardia, saranno assegnati ad altrettante famiglie di profughi provenienti dall’Ucraina”.

(foto archivio: al centro, Riccardo De Corato)

