x x

SARONNO – “Apprendo da IlSaronno che da gennaio ci sono problemi di riscaldamento al nido Candia. Niente di nuovo: gli impianti termici di tutte le scuole della città sono obsoleti ed è un miracolo che ancora non ci abbiamo abbandonato. Le risorse finanziarie comunali non sono minimamente sufficienti a far fronte a questa emergenza”.

Inizia così la nota di Novella Ciceroni presidente di Obiettivo Saronno lista civica che ha lasciato la maggioranza lo scorso gennaio.

“Per questo motivo e’ molto importante reperire queste risorse all’esterno con la partecipazione ai bandi. E’ proprio quello che è stato fatto sotto il mio assessorato con la partecipazione e vincita di 2,5 milioni di euro per il nido Candia e la scuola dell’infanzia Collodi con il primo bando del PNRR per la messa in sicurezza degli edifici pubblici.

Quello in allegato è il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori al nido Candia: si vede bene che e’ già saltato: la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori non è stata ancora indetta per cui i lavori non potranno essere avviati a luglio 2022.

Questa è una ulteriore conferma del sotto dimensionamento degli uffici dell’area tecnica, nei quali risiedono le competenze per vincere bandi che altri comuni non vincono ma non hanno le forze per portarli avanti. Uffici al collasso, come è stato già detto, e una Amministrazione che non se ne occupa. Se si continuerà così Saronno perderà anche l’opportunità del PNRR e rimarrà inesorabilmente indietro rispetto alle città della sua stessa importanza e ai comuni più piccoli e più virtuosi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn