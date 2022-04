x x

SARONNO – I 90 minuti sono stati avari di emozioni ma il finale al cardiopalma con il rigore per i saronnesi che regalato grandi emozioni al pubblico presente e al fotografo saronnese Armando Iannone che ha deciso di raccontarlo con alcuni scatti.

Amor Saronno e Sc United Cesate sono rispettivamente la prima e la seconda in classifica del campionato under 17. La partita di domenica per 90 minuti si è giocata senza azioni che potessero capovolgere il risultato per l’una o l’altra squadra. Proprio al 90′ l’arbitro fischia un rigore a favore del ACc United Cesate. Il gelo è sceso sugli spalti gremiti dalle due tifoserie. Il portiere dell’Amor con una glaciale calma si posiziona sulla linea della porta mentre il giocatore del Ac United Cesate con altrettanta calma posiziona il pallone sul dischetto dell’area di rigore. Inizia la rincorsa, il piede destro tocca il pallone che rasoterra si avvia nell’angolo basso alla destra del bravissimo portiere dell’Amor che con un balzo felino intercetta il pallone deviandolo fuori area e soprattutto salvando il risultato. Due minuti dopo l’arbitro fischia la fine della partita che termina (0-0) lasciando inalterata la classifica a favore dell’Amor.

Ecco il rigore catturato per ilSaronno da Armando Iannone

