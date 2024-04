Calcio

UBOLDO – Partita combattuta ed equilibrata quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 aprile a Uboldo dove, in occasione della penultima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, il Dal Pozzo ha ospitato l’Amor Sportiva.

Nel primo tempo la squadra ospite prova a spaventare la porta avversaria con diverse azioni tra cui la conclusione di Banfi che finisce a lato e l’occasione sfumata arrivata con la ripartenza di Rubino che, però, anziché concludere in porta sbaglia il passaggio graziando gli avversari. Anche nella ripresa le azioni pericolose non sono numerose ma le poche create da entrambe le squadre mettono in risalto le qualità dei due estremi difensori che salvano il risultato facendo concludere il match con il risultato definitivo di 0-0.

L’Amor Sportiva, dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Cistellum, rimedia l’ottavo pareggio stagionale come il Dal Pozzo. Per entrambe le squadre il pareggio lascia invariata la classifica dal momento in cui restano rispettivamente al tredicesimo e dodicesimo posto in classifica.

ASD DAL POZZO – ASD AMOR SPORTIVA 0-0

Asd DAL POZZO: Salvadore, Puzziferri, Antonini, Sevesi, Stefanizzi, Copreni, Spitaleri, Borgatti, Bonanomi, Borone, Maggiore. A disposizione: Barzano, Algeri, Corradini, Castelnovo, Capici, Canti, Daga. All: Borgatti.

Asd AMOR SPORTIVA: Chiti D, Pustorino, Codari, Pilato, Uboldi, Caimi, Gariboldi, Nigro, Rubino, Banfi, Spaudo. A disposizione: Zauli, Vidovic, Busnelli, Boschetto, Fiorello, Pezzoni, Pogliani, Benedetti. All: Boldorini.