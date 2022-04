x x

SARONNO – “Siamo appena stati informati del rinvio della partita per caso covid nella squadra avversaria. Augurandoci che non sia nulla di grave, la partita dei nostri amaretti sarà recuperata a data da destinarsi entro il mese di aprile”. Così i dirigenti della Pallavolo Saronno annunciano il rinvio, giunto davero all’ultimo momento, del match di stasera a Nembro contro la formazione locale, per la 20′ giornata del cmapionato maschile di volley serie B.

(foto archivio: Pallavolo Saronno in un precedente match)

09042022