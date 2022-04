x x

SARONNO – Come prevedibile, Caserta questo pomeriggio non si è presentato al diamante di via De Sanctis a Saronno dove era prevista la gara valevole per la seconda giornata, 3′ e 4′ turno, del campionato di softball serie A1. Riamessa in extremis nella massima categoria, pochi giorni prima dell’inizio della stagione, i dirigenti del club campano avevano subito manifestato la difficoltà ad allestire una rosa all’ultimo minuti. La squadra, che non c’è, non è dunque andata domenica scorsa a Sesto Fiorentino per la gara contro la Sestese e oggi per l’incontro previsto dalle 17 a Saronno. Presente invece al completo il Saronno, che ha effettuato una seduta di allenamento, e gli arbitri che hanno preso atto dell’assenza del Caserta, che sarà “punito” con la sconfitta a tavolino ed una sanzione.

“Voglio comunque ringraziare la presidenza del Caserta per avere accettato nei giorni scorsi l’inversione di campo, perchè da calendario avremmo dovuto giocare in Campania e, per quel ch ci riguarda, saremmo stati tenuti alla presenza – rimarca il presidente saronnese, Massimo Rotondo – Ci hanno evitato una lunga e costosa trasferta”.

Caserta non pare intenzionato a partecipare a questa stagione e vorrebbe che il “recupero” in A1 diventessa effettivo della prossima annata.

(foto: il campo da softball di Saronno, oggi vuoto)

