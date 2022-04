x x

SARONNO – Giornata di forte vento e viste le condizioni meteo e la siccità degli ultimi tempi, in tutta la zona forte è il rischio di incendi, soprattutto nelle campagne e nei boschi.

Nel resto del Varesotto i pompieri sono già impegnati in alcuni interventi. Quello più rilevante sta impegnando i vigili del fuoco alla periferia di Casalzuigno (foto) dove le fiamme hanno interessato anche venticinque metri quadri della copertura di un abitazione. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, le operazioni sono state complicate del forte vento. I locali abitativi non sono stati interessati.

Le previsione odierne

Per la giornata di oggi, fa sapere il Servizio meteorologico di Regione Lombardia, “una saccatura dal nord Europa provocherà il persistere di venti forti e asciutti, anche a carattere di foehn, su gran parte della Regione. Si prevede quindi un graduale calo del tasso di umidità dell’aria, con conseguente grado di pericolo per il rischio Incendi Boschivi in generale rialzo. In particolare si conferma il codice arancione di allerta con estensione a: Verbano, Lario, Pedemontana Occidentale, Prealpi Bergamasche Occidentali, Prealpi Bergamasche Orientali, Mella-Chiese e Garda. Si segnala inoltre il pasaggio in codice giallo su: Alto Brembo, Alto Serio-Scalve e Valcamonica”.

Per la giornata di domani 10 aprile prevista una giornata soleggiata con ventilazione in netto calo.

“Si sottolinea che le condizioni meteo-climatiche, l’aumento della ventilazione anche a carattere di foehn e l’umidità del combustibile vegetale in diminuzione saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce” ricordano dalla Regione.

