SARONNO – Si è svolta a Perugia questo weekend tra forti raffiche di vento, la seconda di campionato per Patrini di Malnate con una strepitosa vittoria sull’Umbria Redskins per quattro a uno. La formazione di coach Francesco Volo a chiuso i conti già dopo il secondo inning di attacco con i varesini che giravano tra le basi e Rendendo impenetrabile la difesa a qualunque bordata umbra Che solo in finale di partita riusciva a mandare un uomo a casa base.

Degne di nota ottime prestazioni del fuoriclasse Gaetano Casale di Porto Ceresio e dell uboldese Massimiliano Neto oltreché dell’imprendibile saronnese Rosafio Giuseppe. Questo mercoledì alle 18 l’intera squadra di baseball per ciechi ipovedenti verrà ospitata a Saronno per un allenamento al campo da baseball di via Ungaretti grazie alla collaborazione con Saronno baseball.

