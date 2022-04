x x

SARONNO – Il fuoco luce nella Pasqua: suggestiva cerimonia ieri sera in piazza Libertà nel centro storico di Saronno davanti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo con il prevosto, monsignor Claudio Galimberti ed i sacerdoti saronnesi.

E’ stato il rito della lucem con benedizione del fuoco nuovo che simboleggia la risurrezione. Il fuooc viene benedetto, poi da lì si attinge per accendere il cero pasquale e le candele e, simbolicamente, la chiesa si illumina al passaggio del cero pasquale. Ultimo momento, ieri, di avvicinamento alla Pasqua dopo la via crucis dell’altra sera.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il rito della luce fuori dalla chiesa prepositurale di Saronno in piazza Libertà)

16042022