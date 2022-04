x x

SARONNO – Un augurio speciale di buona Pasqua alla città di Saronno e alla Comunità Pastorale Crocifisso risorto arriva dal centro islamico di via Grieg guidato dall’imam Najib Al Bared.

Ecco la breve nota condivisa nella mattinata di oggi.

Il Centro Islamico di Saronno augura Buona Pasqua ai concittadini e concittadine di fede cristiana. Sia questo un periodo in cui facciamo risorgere Dio nei nostri cuori, in cui risvegliamo le nostre coscienze e in cui ci incamminiamo insieme verso la Luce e la Verità. Ognuno con il suo percorso unico e specifico.

Negli ultimi giorni dal centro islamico è arrivato l’invito ai saronnesi a condividere un momento del Ramadan.

