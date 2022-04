x x

SOLARO – Qualcuno ha abbandonato dei rifiuti ingombranti all’interno del Parco delle Groane; la discarica abusiva è stata rinvenuta sul territorio del comune di Garbagnate Milanese, nei pressi di via per Senago, e dalla sede dell’ente parco, a Solaro, sono stati inviasti i volontari per le pulizie del caso.

“La presenza del mucchio di rifiuti, compreso un trolley, è stato prontamente segnalato ai volontari del parco. Dopo poche ore, così, tutti i rifiuti erano stati rimossi. Nel ringraziare di cuore i volontari, resta il rammarico per simili inspiegabili gesti, peraltro all’interno di un’area protetta per flora e fauna” rimarcano dall’ex Polveriera, sede del Parco delle Groane a Solaro.

(foto: i rifiuti abbandonati, trolley compreso, e i volontari sul posto per le pulizie del caso)

