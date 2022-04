x x

GERENZANO / SARONNO – Pasquetta al Parco degli aironi: giornata soleggiata, ed al sole si sta particolarmente bene, quella odierna che ha spinto molti cittadini a compiere una passeggiata nell’area naturalistica che si trova in via Inglesina alla periferia di Gerenzano e che oggi rimane aperta sino alle 18.30. C’è anche uno spazio per gli hobbisti, il mercatino, una giostra e l’area giochi per i bambini.

Molti anche i cittadini che si sono oggi concessi una passeggiata al Parco del Lura, soprattutto nella zona che si trova alla periferia di Caronno Pertusella, alle “spalle” dello stadio; e ancora di più nella zone che dalla periferia nord saronnesi si estende nel vicino comasco. L’area più gettonata? Quella delle vasche di laminazione di Lomazzo, i Prati del Ceppo, dove fra piste ciclopedonali ci sono laghetti e stagni.

