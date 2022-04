x x

SARONNO – “L’esame settimanale dell’andamento dei contagi mostra una moderata tendenza alla riduzione dei contagi. RDt tende ad un valore di poco inferiore a 1, a testimonianza di una sempre maggiore riduzione del numero dei contagi”. Lo si legge in una nota di Ats Insubria. L’agenzia sanitaria questo pomeriggio ha diffuso il consuete report settimanale sull’emergenza coronavirus sul territorio fra Saronnes, sud del Varesotto e vicino comasco.

Riepilogano da Ats Insubria: “Il numero di nuovi positivi, distinti per fasce di età, evidenzia un discreto aumento percentuale di soggetti più anziani contagiati. Questo può essere dovuto al fatto che tali soggetti hanno effettuato la dose booster negli ultimi mesi dello scorso anno e, pertanto, la capacità protettiva del vaccino all’infezione potrebbe essersi ridotta. In ogni caso la malattia appare, comunque, meno grave, come testimonia la riduzione del numero di pazienti ricoverati”.

21042022