VEDANO OLONA / VENEGONO – “Splendida serata di condivisione a Vedano Olona dove, assieme agli amici Andrea Calo e Andrea Larghi, ho parlato dello stato della sanità in Lombardia dopo la riforma sanitaria e le ripercussioni sulle vite di cittadine e cittadini”. Così il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, riguardo all’appuntamento che si è svolto l’altra sera a Vedano a Villa Aliverti in piazza San Rocco.

Prosegue Astuti: “Grazie ai Circoli Pd di Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono Superiore e Venegono Inferiore per aver organizzato l’incontro e a tutte le persone presenti”.

(foto: un momento della serata che si è svolta a Vedano Olona, con Samuele Astuti)

29042022