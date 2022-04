x x

UBOLDO – Tutto pronto per la terza settimana della Rassegna Culturale “IncontrArTi” organizzata presso la Casa dei Talenti “G. Radrizzani” di Uboldo in via per Origgio 1 dall’associazione Officine Musicali Apscon il patrocinio del Comune di Uboldo e del Consolato Generale del Giappone a Milano.

Si riparte martedì 2 maggio alle 21 con la presentazione del libro– “Mai più così belli” Il cinema della New Hollywood tra storia, arte e psicologia – Ed. Mimesis, 2020 – incontro con l’autore: Matteo Inzaghi.

La New Hollywood è un periodo della Storia del Cinema fondamentale, perché foriero di linguaggi e talenti che, fino ad allora, non avevano potuto contare sulla medesima libertà espressiva e che, in quegli anni, sono stati concepiti e veicolati da alcuni dei più grandi maestri della settima arte. Il libro racconta, genere per genere, quello straordinario “fazzoletto di tempo, racchiuso tra la seconda metà degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta, soffermandosi sulla sbalorditiva potenza immaginifica, evocativa, visionaria e a tratti profetica che alcune di quelle opere, sebbene realizzate mezzo secolo fa, ci trasmettono ancora oggi. Facendoci passare in un battito di ciglia dalle prime pallottole agli ultimi cancelli.

La settimana si concluderà domenica 8 maggio alle 15:30 con la straordinaria rappresentazione “dal vivo” dell’opera lirica “La traviata” – riduzione per solisti, narratore e pianoforte a cura dell’Associazione Vox Aurae Aps.

La prima rappresentazione de “La Traviata” avvenne al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853 ma, a causa forse di interpreti carenti e – probabilmente – per il soggetto allora considerato scabroso, non si rivelò il successo che il suo autore si attendeva; fu ripresa il 6 maggio dell’anno successivo sempre a Venezia al Teatro San Benedetto in una versione rielaborata e con interpreti di miglior qualità e finalmente, diretta dal compositore, riscosse il meritato successo. A causa della critica alla società borghese, l’opera, nei teatri di Firenze, Bologna, Parma, Napoli e Roma, fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura, l’opera dovette essere spostata come ambientazione cronologica dal XIX al XVIII secolo. Per le rivoluzionarie e scabrose tematiche trattate, la perfezione melodica e l’asciuttezza ed efficacia delle orchestrazioni, l’opera è considerata uno dei capolavori di Verdi ed una delle più grandi opere mai scritte; secondo i dati pubblicati da Operabase è attualmente l’opera più rappresentata al mondo.

Vox Aurae Aps è una associazione musicale no profit nata nel 2002, frutto del desiderio di un gruppo di giovani musicisti di promuovere la cultura musicale e artistica in maniera capillare sul territorio.

In occasione degli eventi della Rassegna, prosegue la possibilità di visitare la mostra fotografica: “Il gesto creativo” nelle arti tradizionali giapponesi del fotografo di fama internazionale Flavio Gallozzi – curatori della mostra: Carmen Geraci e Giancarlo Moscatelli.

_______________________________________________________________________________________

Una terza settimana di rassegna volutamente “breve” per lasciare spazio alla XVI Edizione dell’atteso spettacolo di musica e solidarietà Musica in corso, come da tradizione organizzato dall’associazione Officine Musicali. Dopo l’edizione web del 2020 e l’edizione all’aperto nel Parco di Uboldo durante l’estate 2021, la kermesse torna finalmente al Teatro Giuditta Pasta di Saronno venerdì 6 maggio alle 21. Protagonista e ospite della straordinaria serata sarà Cochi Ponzoni, accompagnato da: Lucia Martinelli – voce, Luca Garlaschelli – contrabbasso, Stefano Corradi – sax e Nadio Marenco – fisarmonica. Aneddoti, storie, racconti di vita artistica, risate e tanta musica a favore di Agres onlus, associazione che gestisce a Cislago l’omonimo centro di riabilitazione ed ippoterapia per bambini e ragazzi con disabilità psichica. L’evento, in collaborazione con Sezione Sorriso Cra Fnm, vedrà anche la performance della apprezzata band milanese TEKA-P in formazione acustica: Ivo Mahini -voce, Andrea Parazzoli – pianoforte e Marco Forcione – chitarra.

Biglietti 15 euro intero, 10 euro ridotto. Info e prenotazioni: [email protected] – 0296702009 – Whatsapp 3286673487