x x

CISLAGO – “L’Amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto che sia data priorità ai ragazzi e alle ragazze di Cislago”: lo annunciano i responsabili dell’ente locale, con riferimento alla futura apertura di un ristorante della catena Burger King alla periferia del paese, sull’x statale Varesina.

Come fare per candidarsi

“Se interessati ad approfondire: inviare il proprio curriculum a [email protected], il quale provvederà ad inoltrarlo al gestore dello dtore di Cislago. Sarete poi contattati dai referenti Burger King Cislago per verificare l’interesse reciproco per le posizioni di crew e responsabili del ristorante” viene precisato dalla municipalità cislaghese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: Burger King, in zona già presente a Caronno Pertusella e Saronno, si appresta dunque a fare tris aprendo anche a Cislago)

30042022