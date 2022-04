x x

CARONNO PERTUSELLA – Un controllo con l’unità cinofila della polizia penitenziaria ha permesso al comando di polizia locale di Caronno Pertusella di rinvenire addosso a un minorenne e a due maggiorenni modiche quantità di hashish e cocaina.

L’accertamento è stato realizzato nel pomeriggio di giovedì nell’ambito del progetto che vede la polizia locale impegnata in controlli antidroga realizzati con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia penitenziaria.

Nell’ultima settimana sono stati realizzati diversi controlli nelle zone più critiche soprattutto quelle dove si ritrovano i ragazzi anche perchè lo scopo dell’intervento non è solo repressivo ma anche di prevenzione.

Così nella zona di via Toti e via Oberdan con una particolare attenzione per il sottopassaggio il pastore tedesco Asia, con il suo conduttore, e il supporto degli agenti del comando di polizia locale ha permesso di trovare 1,5 grammi di hashish addosso ad un minorenne caronnese. Tre grammi della stessa sostanza stupefacente nella disponibilità di un maggiorenne e 0,9 grammi di cocaina addosso ad un maggiorenne di nazionalità albanese sottoposto al controllo mentre passava con la propria auto. Vista la presenza del cane antidroga il giovane ha consegnato la sostanza stupefacente all’inizio della perquisizione personale e alla propria vettura.

La polizia locale ha provveduto anche al disbrigo di tutte le pratiche da quelle per il sequestro della sostanza stupefacente alla segnalazioni dei maggiorenni alla Prefettura per la sanzione amministrativa. Per il minorenne, che è stato il più aggressivo al momento del controllo, sono stati ovviamente informati i genitori.

