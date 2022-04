x x

SARONNO – Guasto in stazione a “Saronno centro”: è successo ieri sera quando si è rotto uno scambio, causando ritardo sino ad una quindicina di minuti ai treni in transito o con meta lo scalo saronnese di piazza Cadorna.

A dare notizia del problema l’ente ferroviario, annunciando “circolazione rallentata a Saronno per intervento tecnici. Un guasto a uno scambio nella stazione di Saronno sta causando ritardi – è stato infatti comunicato – E’ in corso l’intervento dei tecnici”. Problema che è stato risolto proprio grazie al pronto intervento dei responsabili ferroviari.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: immagine serale della stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna, dove si è verificato il guasto)

30042022