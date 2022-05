x x

SARONNO – Via 4 novembre, via Roma, via Tolstoj, via Padre Reina e la centralissima via San Giuseppe sono alcune delle arterie su cui negli ultimi giorni la polizia locale ha intensificato il controlli sui divieti di sosta temporanei per garantire agli operatori la strada pulita per spazzare marciapiedi e banchine.

Stavolta, dunque, sono stati oltre una sessantina gli automobilisti che si sono trovati un verbale sotto il tergicristallo. Il conto è di 42 euro che scendono a 29.40 nel caso di pagamento entro 5 giorni.

Il problema è sempre lo stesso, ovvero quello legato ai cittadini che si scordano di spostare la loro vettura la notte prima di quando, quartiere per quartiere, viene effettuata la pulizia stradale. I mezzi della nettezza urbana, se ci sono auto posteggiate a bordo strada, non possono compiere correttamente il proprio lavoro e da qui nasce la necessità dell’intervento della vigilanza urbana che multa i trasgressori.

Ciclicamente il comando di polizia locale realizza controlli soprattutto quando le auto in sosta “abusiva” e irrispettosa dei divieti aumentano in modo esponenziale. Sempre presenti, soprattutto in occasione delle multe, le proteste visto che da sempre i residenti lamentano le difficoltà di trovare posti auto alternativi nei giorni in cui è prevista la pulizia delle strade.

