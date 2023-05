x x

SARONNO – Pulizia strade nuova raffica di multe a Saronno.

Tre squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Saronno, Appiano Gentile e del comando di Como si sono mobilitate martedì 2 maggio per l’incidente avvenuto poco prima delle 17 lungo l’autostrada A9 in direzione Milano nel tratto dopo Lomazzo sud Km 23+500.

Ex Isotta Fraschini, Castelli: “Un grande bluff: l’Amministrazione non è stata in grado di sostenere il progetto”.

03052023