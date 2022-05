x x

UBOLDO – L’ufficio Servizi So­ciali del comune di Uboldo in collaboraz­ione con la cooperat­iva “Proges” ha orga­nizzato un ciclo di incontri destinato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e delle prime classi della scuola secondaria di secondo grado, dal titolo “Barre di Leg­alità” che si terrà presso la sala consi­liare del Palazzo Co­munale.



Gli incontri che vedranno la presenza di educatori, assist­enti sociali e forze dell’ordine hanno lo scopo di sensibili­zzare i ragazzi sul tema del bullismo e della violenza racco­ntando loro i rischi che possono insorge­re nella commissione di atti illeciti an­che legati all’uti­lizzo dei social net­work.

Il programma prevede un incontro per ogni giovedì del mese di maggio, dalle 15 alle 18: il primo incontro si terrà giovedì 12 maggio con l’educatrice Carmen Mauro e l’assistente sociale Simona Ciceri; previsto per il 19 maggio l’incontro con la polizia locale di Uboldo, mentre il 26 maggio si potrà fare esperienza di un laboratorio musicale con Mattia, un ragazzo uscito dal carcere minorile e che grazie alla musica ha trovato la propria strada. Per lunedì 30 maggio, invece, il laboratorio di teatro con due ragazzi che all’interno del carcere Cesare Beccaria hanno scoperto la passione per il teatro.

La serata finale prevista per sabato 9 giugno, in­vece, che coinvolgerà l’intera popolazio­ne, vedrà la parteci­pazione di Jo­hnny Dotti, pedagogi­sta, fondatore della rete del centro Giu­stizia Minorile e presidente e amminis­tratore delegato di Welfare Italia Impre­sa sociale.

05042022