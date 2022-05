x x

SARONNO – Fondo bagnato e scivolo a causa della pioggia, oggi in città si sono verificati due incidenti stradali con involontari protagonisti del motociclisti, ed il maltempo potrebbe essere una delle concause. Alle 19 nella centrale via Verdi, traversa di via San Giuseppe, intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e di iuna ambulanza della Croce azzurra per soccorrere un uomo di 71 anni, caduto dalla propria moto. Ha riportato lesioni varie ma non è risultato in pericolo di vita ed è stato trasportato in ospedale.

In precedenza, alle 16.25 in piazza Santuario per un’altra caduta dalla motocicletta è rimasto contuso un giovane di 16 anni. Anche in questo caso è intervenuta la pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza, della Croce rossa saronnese. Il ferito è stato trasferito all’ospedale di Castellanza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: carabinieri in piazza Santuario)

06052022