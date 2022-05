x x

SARONNO – Componendo il numero del centralino del Municipio o della polizia locale non si riesce a prendere la linea visto che risulta sempre occupata. E’ il problema che hanno riscontrato oggi pomeriggio, venerdì 6 maggio, alcuni cittadini saronnesi che hanno tentato di mettersi in contatto con gli uffici comunali.

Ben presto se ne sono accorti anche i dipendenti presenti in Municipio a partire dalla centrale operativa della polizia locale che ha provveduto ad allertare la Saronno Servizi visto che la gestione del centralino comunale da qualche anno dall’ex municipalizzata. Secondo una prima ipotesi sarebbe un problema di una centrale della zona della compagnia telefonica che fornisce il servizio al comune.

E’ stato avviato da parte di Saronno Servizio anche un check dell’intero sistema nella speranza di poter ripristinare la piena operatività del sistema entro la riapertura degli uffici di domani mattina.

