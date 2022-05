x x

VARESE – “Lo scorso fine settimana tra Mantova e Cremona per visitare alcune importanti aziende del territorio insieme ai colleghi e amici di Italia viva: Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei Deputati; Elena Bonetti ministra per le pari opportunità e la famiglia, e Matteo Colaninno. A San Giovanni in Croce la Active è una eccellenza italiana nella produzione di macchine e attrezzature per il giardinaggio, mentre a Solarolo Lainerio l’azienda Lambo produce piante di grande qualità”. A parlare è Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Tanto lavoro, competenza, investimenti e grande passione. Ecco le parole chiave di queste storie di successo. Grazie ad Alberto Patruno, segretario di Assoimpredia; al presidente del distretto vivaistico; e al sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio per l’attenzione che ci hanno dedicato”.

(foto: Maria Chiara Gadda con altri esponenti di Italia viva durante la visita ad una delle aziende)

