Lomazzo, oggi i funerali dell’ex assessore. Il cordoglio del sindaco

LOMAZZO – “La tragica notizia della scomparsa di Ezio Basilico, consigliere comunale, già assessore alla Sicurezza, ha riempito di dolore tutti noi e l’intera comunità di Lomazzo e di Manera. Il sindaco Gianni Rusconi esprime il cordoglio dell’intera amministrazione per la perdita di una figura di riferimento per la nostra comunità, impegnato oltre che nella politica cittadina anche nel volontariato, nella comunità parrocchiale di Manera, nelle associazioni del paese, tra cui Auser e Protezione Civile, e animato dall’intento costante di fare del bene per gli altri e per il paese”. Lo si legge in una nota dell’Amministreazione civica.

“Siamo rimasti esterrefatti nell’apprendere quel che gli è accaduto. Ezio da sempre era impegnato per il bene della comunità. A nome di tutta l’amministrazione esprimo vicinanza alla famiglia” dicono dal Comune.

Grato e commosso il ricordo del mondo delle associazioni e di Manera Scighera: “Il suo entusiasmo e la tanta voglia di fare nel mondo del volontariato, della politica e dell’associazionismo continueranno ad essere da esempio alle tante persone che gli hanno voluto bene”.

I funerali si terranno lunedì 9 maggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Manera. “Le più sentite condoglianze, a nome di tutta la nostra città, alla moglie Liliana, ai figli Fulvio e Daniele, e tutti i familiari” concludono dall’ente locale.

08052022