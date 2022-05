x x

È grazie a più di 65.000 clienti soddisfatti e agli oltre 70.000 modelli venduti che Stufe a Pellet Italia è riuscita a diventare il punto di riferimento nel settore del riscaldamento e conquistato un ruolo di primo piano a livello nazionale. I motivi di questo successo sono diversi:

alta qualità dei prodotti;

prezzi stufe a pellet competitivi;

competitivi; produzione 100% Made in Italy;

innovazione tecnologica;

vendita diretta (senza l’intermediazione di rivenditori);

pronta consegna;

spedizione gratuita;

possibilità di pagamento rateale.

Otto motivi apparentemente semplici, ma fondamentali per ottenere un posto all’interno della classifica stilata dal Sole 24 Ore e da Statista come Leader della Crescita 2021 – un’iniziativa che seleziona le aziende con il maggior tasso di crescita di fatturato – e in quella del Financial Time come una delle 1.000 aziende con il più alto tasso di crescita in Europa.

Con un catalogo di 16 modelli di stufe – ad aria, idro e caldaie idro – Stufe a Pellet Italia è un brand amato e apprezzato da tantissimi consumatori, come attestano le numerose recensioni rilasciate sul sito di Trustpilot.

Stufe a Pellet Italia: risparmio ecologico ed economico

Gli investimenti in ricerca e sviluppo gestiti da un team di tecnici specializzati con esperienza decennale e internazionale, permettono all’azienda veneziana di costruire prodotti che durino a lungo nel tempo. Naturalmente dopo aver superato uno scrupoloso controllo di qualità e sicurezza secondo le normative europee vigenti. Il risultato sono stufe di pregevole fattura, all’avanguardia e, soprattutto, rispettose dell’ambiente, grazie agli elevati valori di scambio termico e ai consumi ridotti. Ecco perché ogni modello è certificato 4 stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento previsti dal DM 186/2017.

Ma non si tratta solo di un risparmio ecologico. Acquistare una stufa a pellet permette di godere degli incentivi statali, come la detrazione fiscale del 50% (decreto 83/2012). In generale si può arrivare a risparmiare fino al 65% sul prezzo totale della stufa.

L’acquisto avviene online, in maniera semplice e veloce, su www.stufeapelletitalia.com. Il prodotto arriva in massimo 72 ore lavorative dal momento del pagamento. La transazione finale può avvenire tramite bonifico bancario, carta di credito oppure in contanti, alla consegna della merce. Se si preferisce pagare a rate, si può compilare in pochi minuti una domanda di finanziamento. Per questa tipologia di acquisti, Stufe a Pellet Italia si appoggia a Soisy, un marketplace specializzato nei prestiti tra privati, con cui ha stretto un solido rapporto di partnership.

