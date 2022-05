x x

VARESE – “Produzioni con metodo biologico, una legge recentemente approvata dal parlamento in via definitiva e di cui sono orgogliosamente prima firmataria. Ieri a Roma abbiamo fatto il punto con le organizzazioni che hanno sostenuto il lungo e complesso iter di approvazione, che ringrazio per la determinazione e tenacia”. A parlare è Maria Elena Gadda, la parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Ora la legge c’è, va alimentata attraverso il piano d’azione nazionale, nella pratica quotidiana e soprattutto nel dibattito pubblico”. La parlamentare di Italia viva è stata sempre in prima linea su queste tematiche, nel corso degli ultimi anni e non solo.

