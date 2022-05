x x

CASTELFRANCO VENETO – Nell’anticipo della 2′ giornata di Intergirone, oggi alle 13.30, l’Inox Team Saronno in trasferta a Castelfranco Veneto ha sfiorato il colpaccio contro le locali Thunders Castellana.

Prima partita chiaramente nel segno delle saronnesi, con 6 punti segnati alla terza ripresa (dopo il punto già realizzato al primo inning), che hanno di fatto chiuso la gara. Al quarto inning le locali hanno segnato un punticino. Per Saronno in pedana di lancio Alice Nicolini (4 strike out) ed in chiusura è entrata sul diamante Chiara Rusconi.

Nel secondo incontro, equilibratissimo, ha deciso tutto un fuoricampo interno delle Thunders alla prima ripresa di Sofia Fabbian. In pedana, prova maiuscola della lanciatrice statunitense delle Thunders, Jaelin Gracie Griffin, che ha realizzato 10 strike out, mentre in pedana per Saronno si sono alternate ancora le lanciatrici Rusconi e Nicolini.

Thunders Castellana-Inox Team Saronno 1-7, 1-0

(foto archivio: in primo piano la saronnese Chiara Rusconi, alle sua spalle Arianna Nicolini)

