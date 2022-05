x x

CARONNO PERTUSELLA – Incidente con 4 contusi la scorsa notte a Caronno Pertusella: è successo alle 4.25 in via Bergamo, tratto locale dell’ex statale Varesina alla periferia della città, nei pressi della intersezione con via Garavaglia nella zona industriale dove si sono scontrate due automobili. Ad avere bisogno di cure mediche tutti ragazzi: di 26, 25 e due di 24 anni; nessuno ha riportato gravi conseguenze e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno e Garbagnate Milanese.

Sul luogo del sinistro, oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno, anche due ambulanze, di Croce azzurra Caronno Pertusella e Sos Uboldo. I tutori dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

14052022