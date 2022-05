x x

SARONNO – Ragazzino investito in piazzale Santuario a Saronno: è successo oggi alle 15.25 e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il giovane, 13 anni. al di là dello spavento non ha riportato gravi lesioni e le sue condizioni non appaiono preoccupanti. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo.

Sempre a Saronno nella giornata odierna anche altri due interventi delle ambulanze. Alle 10 della Croce rossa in piazza Cadorna per un malore: una donna di 31 anni è stata trasportata all’ospedale cittadino per alcuni accertamenti ma non è apparsa in gravi condizioni; mentre alle 10.25 intervento dell’autolettiga della Croce azzura per un altro malore, ad un uomo di 31 anni, in viale Europa. A seguire anche in questo caso il trasporto all’ospedale di piazza Borella per accertamenti, ma non si è trattato di nulla di grave.

20052022