CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Un punto guadagnato o un punto perso? Questo è il “dilemma” in casa Ct Ceriano (il club che fa capo anche al centro giovanile Ronchi di via Colombo a Saronno) dopo il debutto della formazione maschile nel campionato di Serie B1 (nella prima giornata il Ctc aveva osservato il proprio turno di riposo), concluso con un 3-3 casalingo contro il Circolo Tennis Brindisi. Una rimonta tutt’altro che scontata dal momento che dopo i quattro singolari, la formazione capitanata da Eugenio Ferrarini era sotto per 3-1. “C’è un po’ di rammarico perché eravamo vicini alla vittoria nei due singolari con Lorenzo Furia e Gabor Borsos, poi gli avversari sono riusciti a trascinare entrambi i match al terzo set dove abbiamo perso. I ragazzi però sono stati molto bravi a ribaltare la situazione nei due doppi, dove abbiamo diviso gli specialisti della “coppia titolare” per cercare di massimizzare il risultato” dice il direttore tecnico del Ctc, Silverio Basilico.

Continua in salita invece il campionato delle ragazze del Club Tennis Ceriano in Serie B2. Un altro ko dopo quello casalingo contro Harbour Club Milano, stavolta per 3-1 in trasferta a Torino contro il Tennis Beinasco con il solo punto cerianese firmato da Maria Aurelia Scotti. “La vittoria in rimonta della Scotti con un match-point annullato contro Emma Rizzetto è stata davvero bella, ma purtroppo non è bastata perché Beinasco ha giocatrici di livello ed esperienza come Canavese e Zmau – continua Basilico -. Speriamo di avere la formazione al completo per la prossima partita e che Zingale possa recuperare dall’infortunio”. Nel prossimo turno in programma domenica 29 maggio, le ragazze sfideranno il Circolo Tennis Parabiago per provare a muovere la classifica e conquistare i primi punti nel girone 1; la formazione maschile ospiterà invece il Ct Vicenza. Anche se non ancora decisivi, i prossimi match potranno dire molto sulle reali ambizioni del club brianzolo.

(foto: la formazione maschile del Ct Ceriano)

26052022