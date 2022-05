x x

LOMAZZO – Bando riservato a giovani residenti a Lomazzo (18-30 anni) per sviluppare idee innovative attraverso un percorso gratuito di pre-incubazione all’innovation hub di Comonext. “Per presentare i contenuti del bando – dicono dal Comune – invitiamo tutti i giovani di Lomazzo che possono essere interessati ad intraprendere un percorso nell’ambito dell’innovazione e magari ad essere guidati nello sviluppo di una startup, (o anche solo a scopo informativo, per conoscere come può avvenire la creazione di una startup) a un incontro di presentazione, con aperitivo, venerdì 27 maggio, alle 17.30 a Comonext in via Cavour”.

Informzioni all’indirizzo email responsabile.affar[email protected] Tra coloro che manifesteranno interesse, il bando prevede la selezione di un candidato che beneficerà del percorso di pre-incubazione di Comonext della durata di tre mesi, coordinato da un tutor dedicato, del valore di 5000 euro. Obiettivi del percorso è la strutturazione di un business model canvas ed approfondimento dei contenuti di: desiderabilità (mercato); realizzabilità (ambito tecnico); sostenibilità (economica); networking di orientamento con le aziende dell’innovation hub considerate prioritarie per l’idea di business; definizione degli elementi base del business plan e format presentazione; orientamento con professionisti (commercialista, legale); orientamento ricerca sostegno finanziario.

(foto: una immagine del complesso di Comonext)

