x x

SARONNO – Si è tenuto nella serata di lunedì 30 maggio, alle 21, l’incontro dedicato al sommo poeta Dante Alighieri. Ad organizzare l’evento, dal titolo “Di che udire e parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi”, è stato il liceo classico Stefano Maria Legnani.

In molti i ragazzi che hanno assistito che si sono tenute nella chiesa di San Francesco: un evento che ha suscitato la curiosità di molti con letture, riflessioni e celebrazioni cantate; il tutto finalizzato a celebrare il poeta italiano, di cui l’anno scorso si è ricordato in molteplici eventi il settecentesimo anno dalla morte.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(in foto: momenti dell’evento nella chiesa di San Francesco)

01062022