SARONNO – Giovedì sera si concluderà il ciclo dei tre incontri, organizzati dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto per la valorizzazione della chiesa di San Francesco, sottoposta ai restauri del ciclo di affreschi della navata centrale.

Nell’ultimo appuntamento degli incontri “Sulle vie dei miracoli di San Francesco e Sant’Antonio da Padove negli affreschi di Giovanni Ambrogio Legnani” saranno raccontati nei dettagli i lavori magistralmente condotti dalla restauratrice Federica Bruschi sotto la vigilanza di Benedetta Chiesi, funzionario storico dell’arte, e diSonia Segimiro, funzionario restauratore, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e con la direzione lavori di Carlo Mariani.

Un’occasione unica per scoprire, anche con la partecipazione di Cantastorie, Fondazione Daimon e Liceo classico Legnani segreti, backstage e tante informazioni sui tesori della chiesa di San Francesco e sulla loro valorizzazione.

Ecco ad esempio un confronto, prima e dopo, del lavoro fatto sulla controfacciata. “Col restauro della controfacciata – spiega la restauratrice Federisca Bruschi – possiamo dire di aver abbattuto anche noi il nostro muro (più mentale che fisico). Percorrendo la navata a ritroso, ci sarà così, modo di compenetrare visivamente in uno spazio che, per decenni, ci era stato precluso in virtù di scelte forse poco coraggiose e che ora ci reintroduce nella profondità illusoria che ha caratterizzato i secoli della grande decorazione barocca”.

L’appuntamento è quindi, nel pieno rispetto delle norme covid, giovedì 7 aprile alle 21 nella chiesa di San Francesco.