ORIGGIO / CARNAGO – Chi in zona non conosce la Preca? I capannoni si trovano accanto all’autostrada A9 ad Origgio, praticamente impossibile non vederli. Per tanto tempo lì, in via Streppina, c’è stato un outlet dell’azienda d’abbigliamento, la cui base operativa è a Carnago: nelle scorse ore la notizia della cessione ad una società degli Stati Uniti d’America, in fondo d’investimenti della California, “Go global retail” ha infatti acquisito la Preca Brummel, che era da tempo in difficoltà finanziarie, reduce da un periodo di “concordato di riserva” e dopo due anni di amministrazione straordinaria.

La firma c’è stata, al Ministero per lo sviuppo economico, ed implica la cessione anche di 17 negozi. Nell’accordo è previsto il passaggio alla nuova proprietà di 117 dei 170 dipendenti.

La Preca Brummel, fondata nel 1955, aveva anche superato i 500 dipendenti.

