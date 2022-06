x x

SOLARO – Si è tenuto pochi giorni fa il saggio di fine anno dell’Asd Rhythmic’s Team. Le esibizioni di quest’anno sono state dedicate a Jessica De Ponti, scomparsa all’età di 29 anni a causa di un tumore. Presente allo spettacolo, anche le autorità locali.

“Nel fine settimana ho partecipato – comunica il sindaco Nilde Moretti – insieme all’assessore Christian Talpo e ad alcuni consiglieri al saggio di fine anno dell’Asd Rhythmic’s Team ospitato dal palazzetto dello sport di corso Berlinguer. La prima cosa che abbiamo tutti potuto notare è che non si tratta di una semplice esibizione, ma è stato un vero e proprio spettacolo con finalità di sensibilizzazione su un tema importante come la prevenzione medica.”



“Le ragazze dell’associazione – continua il sindaco di Solaro – hanno dedicato la giornata a Jessica De Ponti, solarese scomparsa a soli 29 anni a causa di un tumore, ed è stata l’occasione per lanciare un messaggio importante sull’accesso ai controlli medici preventivi che ho pienamente condiviso. Voglio inoltre ringraziare personalmente la società per la funzione sociale che svolge sul territorio. Il loro progetto è un perfetto esempio di inclusione; all’evento hanno partecipato alcune ragazze speciali che, insieme ad altre compagne, affiancate alla loro educatrice, hanno dato vita ad un’esibizione molto coinvolgente. Questa visione di disciplina aperta a tutti mi ha particolarmente colpito ed anche per questo abbiamo deciso di supportare ulteriormente Rhythmic’s Team per portare a Solaro una disciplina che ancora manca come la ginnastica ritmica e per continuare nel progetto d’inclusione che ho trovato fantastico.”

