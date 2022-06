x x

SARONNO – Tamponamento fra due automobili in via Lazzaroni alla periferia di Saronno, tre persone hanno avuto necessità di cure mediche: si tratta di due diciannovenni ed un ventenne. Sono rimasti contusi e sono stati medicati all’ospedale cittadino per non gravi contusioni. Il sinistro ai è verificato alle 4 e sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia cittadina è arrivata una ambulanza, che ha trasportato i feriti al nosocomio saronnese.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità, l’incidente stradale si è verificato nei pressi del rondò all’ingresso autostradale di Saronno della A9.

02062022