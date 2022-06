x x

CARONNO PERTUSELLA – Nel recupero odierno di A1 a Caronno Pertusella non cambia il copione della giornata. Il Taurus Donati Gomme Old Parma vince gara 1 poi, al termine un secondo match molto equilibrato e dominato dalle lanciatrici (Ylian Tornes Vargas e Yamerki Guevara Limonta) e vinto 1-0 dalla Rheavendors. Vittoria 4-0 in gara uno per le emiliane, che iniziano la sequenza con un singolo di Nicole Gaita al primo inning. Un singolo di Giulia Fattori e una base ball a basi piene, concessa da Bianca Messina Garibaldi, permette elle gialloblù di allungare. Ultima corsa a casa per le parmigiane al quarto: segna Anna Gertrude Yapo Chimambo su valida di Valentina Tagliavini.

La seconda partita si esaurisce in una ripresa con le azioni di una sola giocatrice. Yuruby Alicart lima la base da lead-off e poi comincia il suo percorso verso casa base: prima avanza in seconda su un bunt di sacrificio di Elisa Oddonini, poi ruba la seconda e sull’azione costringe la difesa parmigiana a commettere un errore che, infine, le consente di segnare il punto della vittoria. Successivamente, infatti, come detto, è un dominio delle due lanciatrici Ci sono solo 4 arrivi in base nelle successive 6 riprese, con 20 strike out in totale (13 di Tornes Vargas, 7 di Guevara Limonta) e nessuna possibilità per gli attacchi.

Recuperi del 2 giugno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Metalco Thunders Castellana 6-2; 0-4

Inox Team Saronno – Head Reborn Sestese 3-1; 4-5

Rheavendors Caronno – Taurus Donati Gomme Old Parma 0-4; 1-0



Classifiche:

Girone A: MKF Bollate (14 vinte – 2 perse), .875; Mia Office Blue Girls Pianoro (9-5), .642; Inox Team Saronno (10-6), .625; Head Reborn Sestese (7-9), .438; Bertazzoni Collecchio (6-8), .429. Girone B: Poderi dal Nespoli Forlì (11 vinte – 5 perse), .687; RheaVendors Caronno (10-6), .625; Metalco Thunders Castelfranco (8-10), .444; Taurus Donati Gomme Old Parma (5-11) .312, Nuoro Banco di Sardegna (4-10), .286; Bussolengo 2.0 (2-14), .125.

(foto: una fase di Rheavendors Caronno-Old Parma di oggi)

02062022