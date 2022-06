x x

Turchia. Un itinerario da sogno

Baie rurali e tradizionali, spiagge dall’aspetto modernista con resort all’ultima moda, sabbia chiara e acqua cristallina: la Turchia non è solamente un luogo in cui la storia ha fatto per lungo tempo il suo corso, è anche un itinerario da sogno per una vacanza in barca.

Qui, sulle coste della Turchia, un tempo centro dell’Impero romano d’Oriente (per chi non lo sapesse, l’antica Costantinopoli oggi si chiama Istanbul), potrete trovare tutto ciò che desiderate per una vacanza in pieno relax e per una vera e propria “parentesi” orientale dalla vostra vita quotidiana: calette, spelonche, grotte scavate dai secoli e dalla pioggia, ma anche ristoranti tradizionali e mercati di tappeti.

Non il solito viaggio nel Sud Italia, alla scoperta delle nostre tradizioni: ma un viaggio in un mondo diverso, che, nonostante le differenze, o proprio in virtù delle differenze, non può che costituire un’esperienza fantastica, esotica ed affascinante. Vogliamo quindi darvi alcuni consigli sulle migliori località da visitare durante la vostra vacanza sulle coste della Turchia. Queste coste, come spero scoprirete, sono piene di meraviglie.

Coste della Turchia… Sì, ma da dove cominciare?

Dopo esservi organizzati per il noleggio di uno yacht per le vostre vacanze in Turchia, vi consigliamo di cominciare il viaggio dalla regione sud-occidentale dell’Egeo: da Bodrum, l’antica Alicarnasso. Patria di re e di sultani, è qui che secondo gli antichi stava una delle sette meraviglie del mondo: il mausoleo di Alicarnasso. Bodrum è una città ad oggi considerata patria del turismo: le sue stradine in pietra bianca, che nulla hanno da invidiare a Santorini, sono sempre vivaci ed affollate. In queste stesse stradine si trovano bar e ristoranti tipici della tradizione turca, ma anche locali all’ultima moda. Il porto di Bodrum, famoso sin dall’antichità, è oggi un porto comodo da raggiungere.

Altrimenti, potreste dirigervi verso la Licia: qui, la baia di Gocek e la baia di Fethiye vi lasceranno a bocca aperta. Questa zona è molto affascinante per vari motivi: è letteralmente cosparsa di insenature, dove potrete trovare piccoli bar e ristoranti che danno direttamente sulla spiaggia e sul mare. Il colore dell’acqua, ve l’assicuro, lo ricorderete per sempre.

Sempre nei pressi di Bodrum, invece, è imperdibile la zona di Marmaris. Nel profondo Sud-Ovest della Turchia, proprio di fronte all’Isola di Rodi, la zona è affascinante e piena di attrattive. Chiamata anche “Costa Turchese”, per via del colore delle sue acque, Marmaris è nota per le meravigliose spiagge di ciottoli e per la vivace vita notturna (su Bar Street, troverete club adatti ad ogni gusto ed esigenza). Da Marmaris potrete infatti muovervi verso Icemer, una stupenda località balneare non molto distante, o verso l’Isola di Cleopatra, dove le spiagge di ciottoli lasciano spazio a lussuose spiagge dalla sabbia dorata. La leggenda vuole che qui fecero il bagno Antonio e Cleopatra, durante i giorni felici del loro amore.

Grecia e Turchia. Si può fare?

Non solo si può fare, ma è uno dei nostri consigli di viaggio. Difatti, da Marmaris, raggiungere l’Isola di Rodi sarà facile ed entusiasmante. Dovrete dirigervi verso Sud, passando accanto ad altre località meravigliose come Turunç, un piccolo villaggio che vi porterà direttamente in un’altra epoca. Da lì, non vi rimarrà che proseguire il vostro viaggio verso l’Isola di Rodi, in Grecia. La Rodi della mitologia classica, quella delle ninfe e del Colosso di Rodi, un’altra delle sette meraviglie del mondo antico.

Partendo da Bodrum, dunque, e arrivando fino all’estremo Sud-Ovest della Turchia, avrete non solo l’occasione di visitare luoghi meravigliosi, spiagge incantate e località da sogno, ma anche di fare un vero e proprio viaggio nell’antichità classica. Noi, da parte nostra, non possiamo che consigliarvelo. Buon viaggio.