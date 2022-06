Lutto a Lomazzo per la scomparsa dell’alpino Marzetti

LOMAZZO – “Il Comune ricorda Giancarlo Marzetti, cittadino benemerito della nostra comunità, tra i membri fondatori della Casa di riposo e per tanti anni attivo nella comunità”: lo si legge in una nota dell’Amministrazione civica. Ricordano dal Municipio: “Nel 2020 il Comune di Lomazzo gli aveva assegnato la benemerenza civica per l’impegno nel sociale. «Era un amico di famiglia, lo conoscevo sin da ragazzo – ricorda il sindaco Gianni Rusconi – Giancarlo Marzetti ha dato tantissimo alla comunità; assieme abbiamo posato in città un cippo dedicato agli alpini, con la riproduzione di un cappello, realizzato prendendo a modello proprio il suo”.

Il funerale di Marzetti, 87 anni, si svolgerà a Lomazzo venerdì 3 giugno alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Vito e Modesto, preceduto dalla recita del santo rosario alle 10.30.

“Con grande tristezza partecipiamo al dolore della famiglia per la scomparsa del nostro amico e alpino Giancarlo MarzettiI. Una persona apprezzata per la sua umanità e stato tra i fondatori della casa di riposo di Lomazzo e a partecipato a tante opere benefiche per il paese oltre ad essere un ottimo professionista. Per noi e stato per molti anni il nostro capogruppo e come tale lo ricorderemo. Ciao Giancarlo r.i.p” dicono dal Gruppo alpini Lomazzo del quale Marzetti faceva parte.

(foto: Giancarlo Marzetti)

