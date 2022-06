x x

CARONNO PERTUSELLA – Saranno celebrati domani alle 15,30 nella chiesa Santa Margherita i funerali di Andrea Marazzi commerciante caronnese che si è spento a soli cinquant’anni dopo aver lottato contro la malattia che l’aveva colpito da qualche tempo.

Andrea Marazzi era il titolare dell’ottica in via Palestrina ma anche attivissimo nel mondo del commercio nell’organizzazione di eventi ed iniziative ma anche nell’attività associativa. A ricordare il contributo di Marazzi al momento del commercio e alla comunità caronnese anche Rachele Grassi presidente del Did che sottolinea come “Andrea non si sottraesse mai all’impegno civico. Era sempre disponibile. Siamo tutti molti scossi dalla sua scomparsa”.

