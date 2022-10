x x

CARONNO PERTUSELLA – Strumenti musicali, foto di artisti e compositori, spartiti e molto altro: tutto in mostra nelle vetrine dei più svariati generi di negozi e ristoranti in occasione del 125 anno dalla fondazione del corpo musicale Santa Cecilia, di Caronno Pertusella. La sfilata che si è tenuta lo scorso sabato 8 ottobre ha visto diverse bande del circondario, ma anche da Trento e persino da Aitrach, in Germania, suonare insieme per le strade di Caronno, per festeggiare il 125esimo anniversario della banda cittadina.

I commercianti del posto, un cospicuo gruppo di artigiani che va sotto il nome “amici di Andrea” in memoria di Andrea Marazzi, commerciante caronnese scomparso pochi mesi fa, si sono riuniti per decorare a tema musicale le vetrine dei propri negozi.

Dopo questa prima iniziativa sul tema della musica per dimostrare la loro vicinanza all’anniversario della banda, il gruppo di commercianti si sta organizzando per un tema comune dell’Agrifesta di Caronno: zucche e mago di Oz.

