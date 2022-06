x x

SARONNO – Nella tarda mattinata odierna nuvole nere ma qualche goccia di pioggia, soltanto, su Saronno e circondario. Mentre nel Comasco si sono registrati gravi danni. A fare il punto è Regione Lombardia. Infatti si sono verificati nnovi e pesanti danni nel Comasco, dopo le precipitazioni intense delle ultime ore. Nel comune di Laglio, tra quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze del maltempo, è stato attivato il pronto intervento. Situazione difficile anche a Carate Urio, Pognana e nella frazione Careno di Nesso.

“La sala operativa regionale – ha comunicato l’assessorato regionale alla Protezione civile e Territorio – prosegue senza sosta le attività di monitoraggio per garantire immediato supporto ove vi sia maggiore necessità. I volontari di Protezione civile dei Comuni sono in azione per dare supporto agli enti locali e ai vigili del fuoco impegnati negli interventi sul posto”.

La situazione, al momento, è la seguente:

– Laglio: attivato pronto intervento.

– Carate Urio: tracimato torrente Fesnaa, nei pressi della chiesa parrocchiale del paese.

– Nesso e frazione Careno: allagamenti diffusi nell’abitato della frazione (via del Pero) e nella zona dell’Orrido.

– Pognana: esondati valletti secondari e SP583 interessata da lievi dissesti, già risolti. Previsto per la giornata di domani un sopralluogo.

(foto archivio)

07062022