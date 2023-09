x x

TURATE – Il consigliere regionale Pd del comasco, Angelo Orsenigo, ha sollecitato Regione Lombardia ad erogare i fondi stanziati per i danni del maltempo, ed in particolare per la riparazione delle scuole che sono state danneggiate in occasione delle forti grandinate del 21 e 24 luglio scorso.

In questi giorni Orsenigo ha scritto al vicepresidente regionale ed assessore al Bilancio Marco Alparone, chiedendo un incontro per capire meglio le necessità dei comuni più colpiti in zona, come Turate, Rovello Porro e Rovellasca; che per molti versi si trovano alle prese con problemi analoghi a Saronno, Gerenzano, Uboldo, Origgio, Cislago e Caronno Pertusella.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

(foto: il consigliere regionale Angelo Orsenigo)

