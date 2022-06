x x

VARESE – Ats Insubria attiverà, dal prossimo 10 giugno e fino al 15 luglio, uno sportello in presenza per fornire un supporto informativo ai cittadini che hanno ricevuto un verbale di accertamento per indebita fruizione di prestazioni esenti da ticket, da affiancare a quello telefonico già attivo due volte la settimana. Lo sportello sarà complessivamente operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, e consentirà in alcune giornate l’accesso diretto degli utenti, senza appuntamento, nelle sedi dell’Agenzia di Como e Varese. L’apertura dello sportello sarà regolato secondo le seguenti modalità:

Lunedì dalle 9 alle 12, con modalità di accesso tramite sportello telefonico al numero 0332/277.325.

Martedì dalle 9 alle 12, con accesso senza appuntamento, in sede di via Ottorino Rossi, 9 a Varese.

Mercoledì dalle 9 alle 12, con accesso senza appuntamento, in sede di Via Pessina, 6 a Como.

Giovedì dalle 9 alle 12, con modalità di accesso tramite sportello telefonico al numero 0332/277.325.

Venerdì dalle 9 alle 12, con accesso senza appuntamento nella sede di via Ottorino Rossi, 9 a Varese.

Lo sportello in presenza vuole rappresentare un ulteriore punto di riferimento per la popolazione, oltre ai canali già attivi e riportati nel verbale ricevuto dal cittadino.

La direzione strategica di Ats Insubria conferma la massima disponibilità dei propri servizi a fornire il sostegno necessario agli utenti, anche per agevolare le persone che ne facciano richiesta nell’attivazione di eventuali dilazioni di pagamento della sanzione.

Il punto informativo in presenza sarà attivo fino al 15 luglio 2022, tuttavia l’agenzia si riserva di ampliare il periodo di apertura in base alle necessità.

(in foto d’archivio: l’ospedale di Varese)



08062022