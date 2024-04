Città

SARONNO/SARONNESE – Tornano in primavera le visite guidate alle ville storiche del territorio, ma anche le manifestazioni all’aperto come il “Pic nic d’Italia” a Monza o la riscoperta del parco Lura e l’inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale a Rovello.

Venerdì 26 aprile

SARONNO – Dalle ore 18, nella sede dell’associazione “L’Isola che non c’è” di via Biffi 5, ultimo incontro Focus che si conclude con il romanzo “Una donna” di Sibilla Aleramo. L’incontro è condotto da Paolo Colombo.

ROVELLO PORRO – Alle 21, alla chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, concerto d’organo organizzato dalla parrocchia con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Sabato 27 aprile

UBOLDO – Alle 21, alla Casa dei Talenti di via per Origgio 1, presentazione del libro “I partigiani della pace”. Informazioni al sito internet www.comune.uboldo.va.it.

Domenica 28 aprile

ROVELLO PORRO – Ritrovo alle 10 in piazza A. Porro per la camminata e inaugurazione della nuova pista ciclopedonale e nuovo ponte sul torrente Lura organizzato da Comune in collaborazione con le associazioni Apini e Verde Età. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

MONZA – Nella location del parco con ingresso in viale Mirabello, torna la nuova edizione di “Pic Nic D’Italia – Street Food Festival”: silent disco, musica dal vivo, spettacoli, artisti di strada e molto altro.

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidate a villa Zari a cura dell’associazione Baule Verde. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito internet www.ilbauleverde.com.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Alle 11, nella location storica di villa Arconati, incontro “I miti e le donne” con Eva Cantarella prof. Emerito dell’università degli Studi di Milano. L’evento si inserisce nel “Festival della Mitologia – Miti, dei ed eroi in Villa Arconati”, informazioni al sito internet www.villaarconati-far.it.

SARONNO – Dalle 15, tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli (in foto). Le guide volontarie dell’associazione Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte del santuario, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

